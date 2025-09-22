В стиле 90-х. Житель Коноши пытался убить знакомого из-за долга

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 63-летнего жителя поселка Коноша, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По версии следствия, 2 декабря 2025 года утром на территории производственной базы в поселке Коноша подозреваемый из личных неприязненных отношений нанес удар ножом в спину 38-летнему знакомому. Благодаря активному сопротивлению и вмешательству очевидцев преступления мужчина остался жив, он госпитализирован в больницу.

Подозреваемый пояснил следователю, что конфликт произошел из-за отказа потерпевшего вернуть долг.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству Няндомским межрайонным следственным отделом регионального следственного управления СКР.