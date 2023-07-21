На Соловках произошла кровавая разборка между заготовителями водорослей

Приморским межрайонным прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Плесецкого района Архангельской области, обвиняемого по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения 17.09.2023, находясь на заготовительном участке ООО «Русские водоросли Муксалма» на острове Малая Муксалма Соловецкого Архипелага, в ходе конфликта, произошедшего с мастером бригады, ударил его ножом в грудь, причинив ранение, повлекшее смерть.

Обвиняемый свою вину признал полностью.

Уголовное дело направлено в Приморский районный суд Архангельской области для рассмотрения по существу.

За совершение данного преступления Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.