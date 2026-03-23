В Северодвинске расследуют семейную драму

Прокуратура г. Северодвинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 56-летнего местного жителя, обвиняемого по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, мужчина проживал в квартире одного из домов на ул.Северная г. Северодвинска совместно с младшим братом, 1974 года рождения и отцом, 1941 года рождения.

Днем 14.02.2026 зайдя в комнату к отцу обвиняемый обнаружил его мертвым – как впоследствии установлено экспертом смерть пожилого мужчины наступила от тяжелой болезни.

Опасаясь, что младший брат, который находился в соседней комнате, не поверит в естественные причины смерти отца, мужчина вооружился кухонным ножом и нанес множественные удары в грудь и живот брата, в результате чего смерть потерпевшего наступила на месте преступления.

Обвиняемый вину в инкриминируемом преступлении признал полностью, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело после вручения копии обвинительного заключения обвиняемому будет направлено в Северодвинский городской суд для рассмотрения по существу.

(фото с https://ntr-24.ru)