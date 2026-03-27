В Северодвинске любовный треуголник довел до попытки убийства

Прокуратурой города Северодвинска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 44-летнего мужчины, обвиняемого по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Установлено, что в декабре 2025 года мужчина разорвал отношения с 51-летней жительницей Северодвинска и стал проживать с другой женщиной в соседней комнате общежития, расположенного на ул. Первомайская, д. 11 А в г. Северодвинске.

Решив окончательно выяснить причину расставания, 14.01.2026 51-летняя женщина пришла по месту жительства обвиняемого, однако мужчина не желал общаться с ней, в связи с чем между бывшими сожителями произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес посетительнице ножом несколько ударов в жизненно важные органы, причинив тяжкий вред здоровью.

Посчитав ножевые ранения достаточными для наступления смерти, мужчина покинул место преступления, однако смерть потерпевшей не наступила в связи с своевременным оказанием ей медицинской помощи врачами, которых вызвали соседи.

Мужчине избрана мера пересечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело после вручения копии обвинительного заключения обвиняемой будет направлено в Северодвинский городской суд для рассмотрения по существу.