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Злой внук из Северодвинска убил свою бабушку

Прокуратура города Северодвинска утвердила обвинительное заключение                               по уголовному делу в отношении 25-летнего жителя города Северодвинска, обвиняемого по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). 

Расследованием установлено, что 01.10.2024 обвиняемый, находясь в гостях у своей 74-летней бабушки, на почве личных неприязненных отношений повалил ее на пол, преодолевая сопротивление, которое женщина оказывала внуку, со значительной силой давил коленом ей на шею, в результате чего потерпевшая скончалась от механической асфиксии на месте преступления. 

В ходе расследования обвиняемый вину в преступлении признал полностью, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено в Северодвинский городской суд Архангельской области, для рассмотрения существу.

 

16 январь 08:53 | : Происшествия

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