В суд ушло уголовное дело северодвинского "Каина"

Прокуратурой города Северодвинска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 55-летнего местного жителя, обвиняемого по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Установлено, что 07 февраля 2026 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения по месту жительства, в квартире, расположенной в одном из домов по ул. Ломоносова в г. Северодвинске, поссорился со своим братом. Несмотря на присутствие супруги, являющейся очевидцем произошедшего, обвиняемый в ходе конфликта нанес потерпевшему не менее 9 ударов ножом, в том числе проникающее в грудь слева, в результате чего смерть потерпевшего наступила на месте преступления.

Обстоятельств произошедшего обвиняемый не помнит, однако согласно выводам заключения комиссии экспертов, в период совершения преступления и в настоящее время он мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий.

Мужчине избрана мера пересечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено в Северодвинский городской суд для рассмотрения по существу.



