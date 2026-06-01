Еще один финансист экстремизма из Архангельска приговорен к штрафу

Ломоносовский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинения и признал 41-летнего жителя областного центра виновным по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (предоставление средств, заведомо предназначенных для обеспечения деятельности экстремистской организации).

Как установлено судом, осужденный, разделяя и поддерживая идеи организации, являющейся экстремистской, желая оказать ей финансовую поддержку, в августе 2021 года и в январе 2022 года осуществил переводы денежных средств на ее счет.

Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, назначил осужденному наказание в виде штрафа в размере 350 тыс. рублей.

Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности РУФСБ России по Архангельской области.

Государственное обвинение по делу поддержано первым заместителем прокурора области и автономного округа.

(фото с https://riadagestan.ru)