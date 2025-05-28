В Архангельске завершен процесс по коммерческому подкупу в среде таксистов

Октябрьский районный суд г. Архангельска согласился с позицией прокуратуры и признал 44-летнего жителя областного центра виновным по п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ (незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий и бездействие в интересах дающего, в том числе в значительном размере).

Как установлено судом, осужденный, являясь генеральным директором и участником ООО «Ремонтно-эксплуатационное предприятие-10» и имея лицензию на осуществление медицинской деятельности по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров, с апреля 2020 года по август 2022 года получил от 40 лиц коммерческий подкуп в виде денежных средств в общей сумме более 700 тысяч рублей. Подсудимый в пользу водителей такси совершал незаконные действия по предоставлению путевых листов без фактического прохождения технических осмотров автомобилей и медицинских осмотров водителей, распорядившись указанными денежными средствами по своему усмотрению.

Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя о виновности осужденного, назначил ему наказание в виде штрафа в размере 3 млн рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с организацией и проведением медицинских осмотров водителей транспортных средств и контроля технического состояния транспортных средств, на срок 3 года.

Денежные средства, полученные в результате совершенных преступлений, конфискованы в доход государства.

Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности РУФСБ России по Архангельской области и расследовано отделом СКР России по Архангельской области и НАО.



