Военный суд оштрафовал архангелогородца за финансирование терроризма

Архангельский гарнизонный военный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал 24-летнего жителя г. Архангельска виновным по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (предоставление средств, заведомо предназначенных для обеспечения деятельности экстремистской организации).

Установлено, что осужденный, являясь сторонником включенной в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в период с 05.08.2021 по 05.01.2022, регулярно оказывал финансовую поддержку, перечисляя на счет организации через зарубежный банк свои денежные средства.

За содеянное суд приговорил виновного к штрафу в размере 300 тысяч рублей, который с учетом того, что осужденный в ходе предварительного следствия содержался под стражей был смягчен до 150 тыс. рублей.

Приговором также конфискованы денежные средства в сумме эквивалентной сделанным осужденным пожертвованиям на нужды экстремистской организации и деньги от продажи мобильного телефона виновного, использованного им при совершении преступления.

Уголовное дело расследовано в следственном отделении РУФСБ России по Архангельской области.

Приговор в законную силу не вступил.

