Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Новый приговор по делу архангельского СРО

Устьянский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал индивидуального предпринимателя виновным по п. «б, в» ч. 3 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп в крупном размере).

Установлено, что с марта 2021 года по декабрь 2024 года индивидуальный предприниматель с целью получения возможности выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов индивидуальными предпринимателями, являющимися членами саморегулируемых организаций в области строительства, перечислил представителям СРО Архангельской области за заведомо незаконные действия о включении и дальнейшем продлении его членства коммерческий подкуп в размере 170 тыс. рублей.

Вину в содеянном коммерсант не признал. 

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности РУФСБ России по Архангельской области.  

 

12 март 12:53 | : Скандалы

Главные новости


Минздрав РФ нашел дизайнерский выход из кризиса
"Баллада о детском враче" и другие. Стихи к 8-му марта

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2026 (126)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)



Деньги


все материалы
«    Март 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20