Новый приговор по делу архангельского СРО

Устьянский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал индивидуального предпринимателя виновным по п. «б, в» ч. 3 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп в крупном размере).

Установлено, что с марта 2021 года по декабрь 2024 года индивидуальный предприниматель с целью получения возможности выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов индивидуальными предпринимателями, являющимися членами саморегулируемых организаций в области строительства, перечислил представителям СРО Архангельской области за заведомо незаконные действия о включении и дальнейшем продлении его членства коммерческий подкуп в размере 170 тыс. рублей.

Вину в содеянном коммерсант не признал.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности РУФСБ России по Архангельской области.