Народный фронт добился ликвидации дорожных ловушек на Ленинградском проспекте, о которых жители Архангельска сообщили на Прямую линию Владимиру Путину в декабре прошлого года.



Многотонные строительные самосвалы продавили на оживленной магистрали опасные ямы и колеи. Крик души водителей был услышан на самом высоком уровне. Мы взяли проблему на контроль, передали сигнал в мэрию и теперь говорим спасибо властям города за быструю реакцию.



Чиновники и дорожники сработали без лишней волокиты. От Галушина до улицы Ленина провели оперативный ямочный ремонт: аварийные колдобины залили свежим асфальтом, сделав проезд для легковушек безопасным и комфортным.



Народный фронт вновь доказал: когда неравнодушные северяне, представители президентского движения и власть работают в одной связке, любые проблемы решаются быстрее.

