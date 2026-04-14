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На Ленинградском проспекте Архангельска устранили хроническую колейность.

Народный фронт добился ликвидации дорожных ловушек на Ленинградском проспекте, о которых жители Архангельска сообщили на Прямую линию Владимиру Путину в декабре прошлого года.

Многотонные строительные самосвалы продавили на оживленной магистрали опасные ямы и колеи. Крик души водителей был услышан на самом высоком уровне. Мы взяли проблему на контроль, передали сигнал в мэрию и теперь говорим спасибо властям города за быструю реакцию.

Чиновники и дорожники сработали без лишней волокиты. От Галушина до улицы Ленина провели оперативный ямочный ремонт: аварийные колдобины залили свежим асфальтом, сделав проезд для легковушек безопасным и комфортным.

Народный фронт вновь доказал: когда неравнодушные северяне, представители президентского движения и власть работают в одной связке, любые проблемы решаются быстрее.

18 июнь 15:48 | : Происшествия

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