На проспекте Ломоносова скорость будут регулировать лежачие полицейские

Летом Народный фронт поднимал проблему отсутствия светофоров или других мер ограничения движения на перегруженном автотранспортом проспекте Ломоносова от улицы Поморской до Выучейского.



Необходимость оборудования нерегулируемых переходов на пересечениях Володарского – Ломоносова и Ломоносова – Серафимовича назрела давно. На последнем – даже сбивали пешеходов. Это не только скоростной участок, но и густонаселённый район, где много жилых многоэтажек и возводятся новые дома.



В июне Народный фронт обратился к городским властям с требованием сделать переходы безопасными. Сегодня активисты-общественники убедились, что на обоих перекрёстках появились лежачие полицейские. Теперь они обеспечивают безопасность движения как автомобилистов, так и пешеходов.