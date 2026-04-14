Папа из Красноборска отдал долги трем детям под угрозой потери машины

После ограничения в специальном праве на управление транспортным средством отец троих детей погасил 100-тысячный долг по алиментам.

Не сложившаяся семейная жизнь — не повод лишать своих детей отцовской заботы. Эту простую истину судебным приставам пришлось напоминать уроженцу Красноборска с помощью мер принудительного исполнения.

Несмотря на имеющееся судебное решение, согласно которому отец троих сыновей обязан ежемесячно перечислять на их содержание 29/50 доли своих доходов, мужчина уклонялся от выплаты алиментов. Накопился долг более 100 тысяч рублей.

41-летний должник официально не работает, на учёте в центре занятости населения не состоит, имущества не имеет. Судебным приставом ОСП по Красноборскому району принимались все меры принудительного исполнения, но ни арест мобильного телефона, ни привлечение к административной ответственности по ч.1 ст. 5.35.1 КоАП и назначенное наказание в виде 50 часов обязательных работ, не заставили нерадивого отца начать заботиться о детях.

Действенной мерой оказалось ограничение неплательщика в водительских правах. Невозможность сесть за руль автомобиля заставила его погасить задолженность по алиментам в полном объеме.