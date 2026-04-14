Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Папа из Красноборска отдал долги трем детям под угрозой потери машины

После ограничения в специальном праве на управление транспортным средством отец троих детей погасил 100-тысячный долг по алиментам.

            Не сложившаяся семейная жизнь — не повод лишать своих детей отцовской заботы. Эту простую истину судебным приставам пришлось напоминать уроженцу Красноборска с помощью мер принудительного исполнения.

            Несмотря на имеющееся судебное решение, согласно которому отец троих сыновей обязан ежемесячно перечислять на их содержание 29/50 доли своих доходов, мужчина уклонялся от выплаты алиментов. Накопился долг более 100 тысяч рублей.

            41-летний должник официально не работает, на учёте в центре занятости населения не состоит, имущества не имеет. Судебным приставом ОСП по Красноборскому району принимались все меры принудительного исполнения, но ни арест мобильного телефона, ни привлечение к административной ответственности по ч.1 ст. 5.35.1 КоАП и назначенное наказание в виде 50 часов обязательных работ, не заставили нерадивого отца начать заботиться о детях.

            Действенной мерой оказалось ограничение неплательщика в водительских правах. Невозможность сесть за руль автомобиля заставила его погасить задолженность по алиментам в полном объеме. 

 

17 июнь 11:13 | : Происшествия

Главные новости


Куй карьеру смолоду. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Как проиграть выборы. Уроки от КПРФ юга Архангельской области

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июнь 2026 (227)
Май 2026 (342)
Апрель 2026 (417)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)



Деньги


все материалы
«    Июнь 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20