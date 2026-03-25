Приставы отловили многодетного алиментщика из Вельска

Судебные приставы разыскали и привлекли к административной ответственности жителя Архангельской области, скрывающегося от алиментов на содержание троих детей.

Уроженец г. Вельска к своим 31 году имеет троих сыновей и огромный долг по алиментам. Мужчина игнорирует решение суда, согласно которому половину доходов он обязан перечислять на содержание детей, официально нигде не работает.

Судебным приставом ОСП по Вельскому и Шенкурскому районам принимались все предусмотренные законом меры принудительного исполнения, но должник предпочёл скрываться, постоянно меняя съёмные квартиры. Неплательщика объявили в розыск.

В ходе разыскных мероприятий была получена информация об адресе дома, в котором возможно должник снял жильё. При опросе жителей дома сотрудник службы судебных приставов установил и саму квартиру. Нерадивого родителя принудительно доставили в районное подразделение Службы, где в отношении него составили административный протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ.

Суд, рассмотрев материалы дела, назначил должнику наказание в виде 20 часов обязательных работ.

Если общественно-полезный труд не заставит мужчину вспомнить о своих обязанностях перед детьми, принять меры к трудоустройству и начать платить алименты, ему будет грозить уже уголовное наказание.