Приставы отловили многодетного алиментщика из Вельска

Судебные приставы разыскали и привлекли к административной ответственности жителя Архангельской области, скрывающегося от алиментов на содержание троих детей.

             Уроженец г. Вельска к своим 31 году имеет троих сыновей и огромный долг по алиментам. Мужчина игнорирует решение суда, согласно которому половину доходов он обязан перечислять на содержание детей, официально нигде не работает. 

            Судебным приставом ОСП по Вельскому и Шенкурскому районам принимались все предусмотренные законом меры принудительного исполнения, но должник предпочёл скрываться, постоянно меняя съёмные квартиры. Неплательщика объявили в розыск.

            В ходе разыскных мероприятий была получена информация об адресе дома, в котором возможно должник снял жильё. При опросе жителей дома сотрудник службы судебных приставов установил и саму квартиру. Нерадивого родителя принудительно доставили в районное подразделение Службы, где в отношении него составили административный протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ.

            Суд, рассмотрев материалы дела, назначил должнику наказание в виде 20 часов обязательных работ. 

            Если общественно-полезный труд не заставит мужчину вспомнить о своих обязанностях перед детьми, принять меры к трудоустройству и начать платить алименты, ему будет грозить уже уголовное наказание. 

29 апрель 08:56 | Происшествия

Как это было: 40 лет аварии на Чернобыльской АЭС
Между прошлым и будущим. Депутаты АрхГорДумы за неделю

