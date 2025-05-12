Судебные приставы из Поморья заставили отца-должника вспомнить о сыне

В Архангельской области отец погасил долг перед ребёнком после применения к нему мер принудительного исполнения.

После развода отец из Вилегодского района был обязан судом выплачивать на содержание сына алименты в размере ¼ части своих доходов. Официального дохода, однако, у мужчины не было, поэтому при расчёте задолженности судебный пристав опирался на среднюю заработную плату в стране. Долг перед ребёнком составил почти 134 тысяч рублей.

Самостоятельно должник меры к погашению задолженности не предпринимал, «забыв», что неуплата средств на содержание детей в течение двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства является административным правонарушением.

В отношении должника судебным приставом ОСП по г. Коряжма и Вилегодскому району был составлен протокол по ч. 1 ст. 5.35.1.

Суд, рассмотрев материалы дела, назначил неплательщику наказание в виде 20 часов обязательных работ.

Одновременно у должника был арестован принадлежащий ему автомобиль Great Wall 2007 года выпуска.

После всех мер принудительного исполнения должник погасил задолженность по алиментам в полном объёме, заплатив ещё и более 9 тысяч рублей исполнительского сбора за неисполнение судебного решения в установленный законом срок. Кроме того, мужчина встал на учёт в Центр занятости населения, и текущие алименты удерживаются из пособия по безработице.