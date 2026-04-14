Житель деревни под Котласом получил нож в спину от любимой

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), по факту смерти 41-летнего жителя Котласского района.

По версии следствия, 15 июня 2026 года вечером в частном доме в деревне Метлино в ходе совместного употребления спиртных напитков и возникшего конфликта на бытовой почве 32-летняя местная жительница причинила ножевое ранение сожителю, нанеся удар в спину. От полученного ранения пострадавший скончался при госпитализации в больницу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы.

Дело принято к производству Котласским межрайонным следственным отделом регионального следственного управления СКР.