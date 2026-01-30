Посиделки в ресторане Няндомы закончились смертоубийством

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего жителя города Няндомы, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, 9 марта 2026 года ночью в ресторане в городе Няндоме подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта, возникшего с ранее незнакомым 37-летним жителем Плесецкого района, нанес тому удары руками по голове и телу. Через непродолжительное время пострадавший скончался на месте преступления в результате полученной при избиении травмы головы.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы, производится сбор доказательственной базы.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству Няндомским межрайонным следственным отделом регионального следственного управления СКР.