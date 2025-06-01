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Женщина из поселка Самодед случайно зарезала сожителя

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

 Следствием установлено, что 27 июля 2025 года ночью в квартире дома в посёлке Самодед 44-летняя местная жительница, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта причинила ножевое ранение бедра сожителю - ровеснику. От полученного ранения пострадавший скончался при госпитализации в больницу. 

 В ходе допроса подозреваемая пояснила следователю, что между ней и сожителем произошла словесная ссора. Сожитель стал выгонять ее из дома, после чего она случайно ударила его ножом.

 В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы.

 Дело принято к производству следственным отделом по ЗАТО город Мирный  регионального следственного управления СКР. 

 (фото с https://toptver.ru) 

30 июль 12:25 | : Происшествия

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