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В Котласе будут судить местного Каина

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за преступления против личности и собственности 30-летнего жителя города Котласа, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Следствием установлено, что 2024 года днем по месту жительства в поселке Вычегодский города Котласа подозреваемый в ходе совместного употребления спиртных напитков и возникшего конфликта нанес ножевые ранения в область ноги 31-летнему брату. От полученных ранений и возникшей массивной кровопотери пострадавший скончался на месте преступления.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы. 

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении  задержанного меру пресечения виде заключения под стражу.

Дело принято к производству Котласским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 

 

12 ноябрь 08:53 | : Происшествия

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