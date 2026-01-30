Вверх
Житель Поморья забил насмерть 70-летнего пенсионера

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего жителя села Верхняя Тойма, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, 8 марта 2026 года по месту жительства в селе Верхняя Тойма в ходе совместного употребления спиртных напитков и возникшего конфликта из-за денег подозреваемый нанес удары руками и ногами и голове и телу 70-летнему потерпевшему. Через непродолжительное время пострадавший скончался на месте преступления в результате полученной при избиении травмы головы.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы. 

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству Котласским межрайонным следственным отделом регионального следственного управления СКР. 

 

13 март 08:52 | : Происшествия

