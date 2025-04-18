Архангелогородка лишила мужчину жизни за оскорбления в свой адрес

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу принято к производству уголовное дело, возбужденное сотрудниками полиции в отношении 35-летней жительницы областного центра, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия).

По версии следствия, 27 апреля 2025 года днем в квартире дома по улице Севстрой в городе Архангельске обвиняемая причинила мужчине ножевое ранение, которое расценивается как тяжкий вред здоровью. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, 3 мая текущего года пострадавший скончался от полученного проникающего ранения в медицинском учреждении.

В ходе допроса обвиняемая признала свою вину частично и пояснила следователю, что в процессе совместного употребления спиртных напитков хозяин жилища ее оскорбил, применил к ней физическую силу, поэтому она ударила его ножом в живот.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы.

Дело принято к производству следственным отделом по Исакогорскому округу города Архангельска регионального Следственного управления СК России.