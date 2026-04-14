Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Полиция Архангельска задержала ушлого мошенника

В полицию города Архангельска обратился руководитель одного из пунктов выдачи заказов. Женщина рассказала, что в ходе проверки возвращенных покупателями товаров была обнаружена подмена брендовых кроссовок. Сумма ущерба составила более 20 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого в совершении преступления - 36-летнего ранее судимого местного жителя. По информации оперативников, злоумышленник сделал заказ известной марки кроссовок на одном из популярных маркетплейсов. После того как товар поступил в пункт выдачи заказов, мужчина взял свою старую обувь того же бренда, спрятал под одежду и поменял вещи в примерочной. Затем он отказался от кроссовок, вернув сотруднику подмену.

Похищенным злоумышленник распорядился по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

 

16 июнь 10:43 | : Происшествия

Главные новости


Как проиграть выборы. Уроки от КПРФ юга Архангельской области
12 июня. За что пьём?

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июнь 2026 (214)
Май 2026 (342)
Апрель 2026 (417)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)



Деньги


все материалы
«    Июнь 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20