Полиция Архангельска задержала ушлого мошенника

В полицию города Архангельска обратился руководитель одного из пунктов выдачи заказов. Женщина рассказала, что в ходе проверки возвращенных покупателями товаров была обнаружена подмена брендовых кроссовок. Сумма ущерба составила более 20 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого в совершении преступления - 36-летнего ранее судимого местного жителя. По информации оперативников, злоумышленник сделал заказ известной марки кроссовок на одном из популярных маркетплейсов. После того как товар поступил в пункт выдачи заказов, мужчина взял свою старую обувь того же бренда, спрятал под одежду и поменял вещи в примерочной. Затем он отказался от кроссовок, вернув сотруднику подмену.

Похищенным злоумышленник распорядился по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.