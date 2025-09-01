Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Северодвинске задержана юная мошенница

10 октября в дежурную часть ОМВД России по г. Северодвинску с заявлением обратился директор одного из пунктов выдачи заказов. Женщина рассказала, что со склада пропал дорогостоящий мобильный телефон. Сумма ущерба составила более 100 тысяч рублей.

Действия предполагаемой злоумышленницы попали в объектив камер видеонаблюдения. На них видно, как сотрудница ПВЗ достает из коробки запакованный смартфон и, не регистрируя товар в базу, уносит в подсобное помещение. На следующий день девушка на работу не вышла.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска подозреваемая в совершении преступления была установлена и задержана. Ей оказалась 17-летняя северодвинка. 

Установлено, что на маркетплейсе девушка приобрела себе дорогостоящий смартфон, оплатить который было необходимо после получения. Устроившись на работу в пункт выдачи, при получении очередной посылки с товарами, она нашла заказанный мобильный телефон. Девушка не зарегистрировала товар в базе и, не оплатив его, присвоила себе.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

В настоящее время злоумышленница оплатила смартфон в полном объеме.  

16 октябрь 15:46 | : Скандалы

Главные новости


Пингишенская волость
«Мы открыты для всех». Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Октябрь 2025 (218)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)



Деньги


все материалы
«    Октябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20