В Северодвинске задержана юная мошенница

10 октября в дежурную часть ОМВД России по г. Северодвинску с заявлением обратился директор одного из пунктов выдачи заказов. Женщина рассказала, что со склада пропал дорогостоящий мобильный телефон. Сумма ущерба составила более 100 тысяч рублей.

Действия предполагаемой злоумышленницы попали в объектив камер видеонаблюдения. На них видно, как сотрудница ПВЗ достает из коробки запакованный смартфон и, не регистрируя товар в базу, уносит в подсобное помещение. На следующий день девушка на работу не вышла.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска подозреваемая в совершении преступления была установлена и задержана. Ей оказалась 17-летняя северодвинка.

Установлено, что на маркетплейсе девушка приобрела себе дорогостоящий смартфон, оплатить который было необходимо после получения. Устроившись на работу в пункт выдачи, при получении очередной посылки с товарами, она нашла заказанный мобильный телефон. Девушка не зарегистрировала товар в базе и, не оплатив его, присвоила себе.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

В настоящее время злоумышленница оплатила смартфон в полном объеме.