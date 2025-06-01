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Кража по маймаксански. Архангельский квартирный вор польстился на сковородки

В полицию Архангельска поступило заявление о хищении вещей из квартиры дома, расположенного на улице Пионерская в Маймаксанском округе. Здание признано аварийным, жильцы разъехались, но часть вещей оставили в квартирах.

По горячим следам сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в совершении преступления – 51-летнего местного жителя. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

По имеющейся информации, злоумышленник живет недалеко от аварийного дома, поэтому знал, что он пустует. В квартиру мужчина проник, разбив окно в одной из комнат. Осмотрев помещение, подозреваемый забрал телевизор, посуду и другие вещи.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Ведется следствие. 

В ходе обыска в квартире подозреваемого обнаружены похищенные вещи. Они изъяты и будут возвращены владелице

26 июнь 10:42 | : Происшествия

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