Пьяный архангелогородец врезался на угнанной машине в автобус

9 сентября около 22 часов в полицию Архангельска обратился мужчина 1998 года рождения. Он сообщил, что неизвестный пытался угнать его автомобиль и попал в ДТП.

На место незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа полиции.

В ходе работы было установлено, что житель города Онеги приехал в Архангельск в гости к друзьям. Чтобы зайти в пункт выдачи заказов, мужчина припарковался на проспекте Ломоносова у дома 18. Автомобиль он оставил открытым.

Находившийся в состоянии алкогольного опьянения злоумышленник, проходя мимо, заметил приоткрытую дверь ВАЗа и оставленные в замке зажигания ключи. Воспользовавшись этим, мужчина сел за руль, но при выезде на проезжую часть совершил столкновение с автобусом.

Подозреваемый в совершении преступления – 27-летний архангелогородец – был доставлен в отдел полиции. Ранее он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за аналогичное преступление.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение транспортным средством». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Ведется дознание.

Злоумышленник также привлечен к административной ответственности, в том числе за управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами. 

12 сентябрь 10:23

Руки или голова? Колледж против института
О царской рыбе в Северной Двине

