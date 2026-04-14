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В 2005 году в Новодвинске приличный мужчина убил пакетом маргинала

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу предъявлено обвинение 49-летнему жителю города Новодвинска в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего), совершенного в 2005 году. 

 17 марта 2005 года в больнице скончался 51-летний житель города Новодвинска, которого госпитализировали 16 февраля 2005 года с улицы с травмами головы. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Несмотря на комплекс проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установить лицо, причастное к совершению преступления, не представилось возможным.

 В 2026 году в рамках работы по расследованию преступлений прошлых лет следователями и криминалистами регионального следственного управления СК России детально проанализированы материалы уголовного дела. В ходе дополнительных допросов свидетелей была получена новая значимая информация. 

 В результате проведенной работы во взаимодействии с оперативными сотрудниками УМВД России по Архангельской области при участии спецподразделения регионального управления Росгвардии установлено лицо, причастное к совершению указанного преступления. 

 Под тяжестью предъявленных доказательств и благодаря достигнутому следователем психологическому контакту подследственный дал признательные показания и детально продемонстрировал обстоятельства произошедшего в ходе следственного эксперимента.

 По версии следствия, в период с 15 на 16 февраля 2005 года у дома по улице Советов в городе Новодвинске обвиняемый на почве личной неприязни, возникшей в ходе ссоры с ранее незнакомым 51-летним мужчиной, ударил потерпевшего по голове рукой и его же пакетом, в котором находился тяжелый предмет. 16 февраля 2005 года потерпевшего госпитализировали в больницу, где через некоторое время он скончался в результате полученной в результате избиения черепно-мозговой травмы. 

Обвиняемый в ходе дознанияпояснил, что у подъезда дома встретил двух мужчин маргинального вида. Он попросил их уйти, но, получив отказ, ударил одного из них по голове рукой и пакетом, который оказался очень тяжелым, после чего ушел по делам. В содеянном раскаивается.

 В настоящее время выполняются следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. 

(фото с https://www.gorod3466.ru)

16 июнь 10:14 | : Происшествия

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