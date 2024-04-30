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В новодвинском общежитии совершено убийство

18 мая 2024 года в комнате общежития по улице Ворошилова в городе Новодвинске обнаружено тело 41-летнего мужчины. В ходе судебно- медицинского исследования установлено, что его смерть наступила в результате тупой закрытой травмы головы.  По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного  ч.4 ст.111  УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

В результате следственно-оперативных действий, проведенных совместно с сотрудниками полиции, по подозрению в совершении  преступления задержан ранее  привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу 33-летний житель города Новодвинска.

В ходе допроса подозреваемый признал свою вину и пояснил следователю, что 11 мая 2024 года был в гостях в общежитии и сделал замечание ранее незнакомому потерпевшему за неподобающее поведение в общественном месте. Из-за того, что потерпевший ему грубо ответил, нанес ему несколько ударов руками по голове. От сотрудников полиции узнал, что потерпевший через несколько дней умер.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы. 

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству Приморским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 

(фото с https://big-rostov.ru) 

22 май 08:54 | : Происшествия

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