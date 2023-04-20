В Плесецком округе разборка иногородних вахтовиков закончилась убийством

12 июня 2023 года в Плесецкой больнице скончался 42-летний житель Смоленской области, которого доставили из общежития по улице Строителей в городе Мирный со следами побоев. В ходе судебно-медицинского исследования установлено, что его смерть наступила в результате тупой закрытой травмы головы. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

В ходе следственно-оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками полиции, по подозрению в избиении потерпевшего задержан 44-летний житель Калининградской области.

В ходе допроса подозреваемый признал свою вину частично и пояснил следователю, что весной на вахте в городе Мирный познакомился с жителем Смоленской области, который у него занял 2 тысячи рублей. Во время следующей вахты напомнил потерпевшему о необходимости вернуть долг. Тот ему грубо ответил, что денег нет, поэтому он разозлился и нанес потерпевшему четыре удара руками по голове, после чего ушел к себе в комнату.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы.

Дело принято к производству следственным отделом по ЗАТО г.Мирный Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.