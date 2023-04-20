Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Плесецком округе разборка иногородних вахтовиков закончилась убийством

12 июня 2023 года в Плесецкой больнице скончался 42-летний житель Смоленской области, которого доставили из общежития по улице Строителей в городе Мирный со следами побоев. В ходе судебно-медицинского исследования установлено, что его смерть наступила в результате тупой закрытой травмы головы.  По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного  ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

В ходе следственно-оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками полиции, по подозрению в избиении потерпевшего задержан 44-летний житель Калининградской области. 

В ходе допроса подозреваемый признал свою вину частично и пояснил следователю, что весной на вахте в городе Мирный познакомился с жителем Смоленской области, который у него занял 2 тысячи рублей. Во время следующей вахты напомнил потерпевшему о необходимости вернуть долг. Тот ему грубо ответил, что денег нет, поэтому он разозлился и нанес потерпевшему четыре удара руками по голове, после чего ушел к себе в комнату. 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы. 

Дело принято к производству следственным отделом по ЗАТО г.Мирный Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.  

16 июнь 11:42 | : Происшествия

Главные новости


Жил-был Кулемин
Вселенная Баха. Memento mori…

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июнь 2023 (194)
Май 2023 (340)
Апрель 2023 (350)
Март 2023 (351)
Февраль 2023 (304)
Январь 2023 (331)


Деньги


все материалы
«    Июнь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20