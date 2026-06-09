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Жительница Онеги пошла по 318-й

Онежский городской суд Архангельской области согласился с позицией государственного обвинителя и признал 39-летнюю жительницу г. Онеги виновной по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Установлено, что 08.02.2026 в утреннее время осужденная, находясь на территории ГБУЗ АО «Онежская ЦРБ», недовольная фактами пресечения сотрудниками полиции противоправных действий в сфере безопасности дорожного движения, применила насилие в отношении сотрудника полиции, нанесла один удар ему в лицо.

В судебном заседании подсудимая вину в совершении инкриминируемого деяния не признала.

Приговором суда виновной назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.

Гражданский иск о компенсации морального вреда в размере 15 тыс. рублей, заявленный потерпевшим, удовлетворен в полном объеме.

Приговор суда не вступил в законную силу.

16 июнь 09:00 | : Происшествия

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