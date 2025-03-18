Мать-мучительница из Онеги получила условный срок и штраф

Онежский городской суд Архангельской области согласился с позицией государственного обвинителя и признал 41-летнюю жительницу Онежского муниципального округа виновной по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание), ст.156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию) и ч. 1 ст.116.1 УК РФ (причинение побоев, будучи ранее привлеченной к административной ответственности за аналогичное деяние).

Установлено, что подсудимая в период с 01.09.2024 по 31.12.2024, не имея какого-либо существенного повода, в состоянии алкогольного опьянения умышленно причиняла своей дочери физические и психические страдания путем систематического нанесения побоев и иными насильственными действиями, сопровождая свои действия грубой нецензурной бранью и оскорблениями в адрес потерпевшей.

Кроме того, подсудимая, будучи привлеченной к административной ответственности за нанесение побоев, находясь в состоянии опьянения, в период с 01.09.2024 по 07.09.2024 умышленно бросила металлический совок в левую ногу несовершеннолетнего сына, причинив ему физическую боль.

Вину в совершении указанных преступлений в судебном заседании подсудимая признала в полном объеме.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы условно и штраф в размере 20 000 рублей.

Приговор не вступил в законную силу.