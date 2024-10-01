В Карпогорах мать задержанного подростка побила полицейскую даму

Пинежский районный суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал виновной 40-летнюю жительницу с. Карпогоры виновной по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) и ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей).

Расследованием уголовного дела установлено, что 28.06.2023 в ночное время на остановке общественного транспорта на ул. Быстрова в с. Карпогоры нарядом полиции – инспектором ПДН и участковым уполномоченным обнаружена группа подростков, находившихся без сопровождения родителей.

В ходе оформления сотрудниками полиции протоколов об административном правонарушении по ст. 5.35 КоАП РФ, мать одного из несовершеннолетних, испытывая неприязнь к инспектору в связи с исполнением им служебных обязанностей, ударила рукой по лицу сотрудника полиции, а также оскорбила ее.

Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде штрафа в размере 110 тыс. рублей, а также судом взыскана компенсация причиненного морального вреда потерпевшей в сумме 200 тыс. рублей.