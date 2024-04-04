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Жительница Северодвинска обидела полицейского словесно и действием

Северодвинский городской суд согласился с позицией государственного обвинения и признал 34 – летнюю жительницу города Северодвинска виновной по ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей) и ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). 

Установлено, что осужденная 30.11.2023, находясь в состоянии алкогольного опьянения в отделении полиции по г. Северодвинску,  желая отомстить за правомерные действия сотрудника полиции, связанные с привлечением ее к административной ответственности за несвоевременно уплаченный административный штраф, высказала оскорбления в грубой нецензурной и неприличной форме в адрес представителя власти, после чего нанесла ему удар рукой по телу. 

Осужденная вину в совершении преступлений признала, в содеянном раскаялась, принесла извинения потерпевшему. 

Приговором суда подсудимой по совокупности преступлений назначено наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев со штрафом 25 000 рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил.

(фото с https://ulpravda.ru) 

07 май 10:02 | : Происшествия

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