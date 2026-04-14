В Архангельске молодая шпана люто избила взрослого мужчину

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу принято к производству уголовное дело, возбужденное сотрудниками органов внутренних дел по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц).

В ходе следственных действий и оперативных мероприятий, проведенных вместе с сотрудниками полиции, по подозрению в совершении преступления задержаны трое жителей города Архангельске в возрасте 17 и 18 лет.

По версии следствия, в период с 11 по 13 июня 2026 года в квартире дома по улице Красина в городе Архангельске подозреваемые, один из которых несовершеннолетний, из личных неприязненных отношений избили 46-летнего мужчину, причинив тяжкий вред его здоровью.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, причин и условий, ему способствовавших. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству следственным отделом по Исакогорскому округу города Архангельска регионального следственного управления СКР.