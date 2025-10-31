Вверх
В Архангельск доставили убийцу собственного отца

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). 

В ходе следственных и оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками полиции, по подозрению в причинении смерти задержан ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 43-летний сын потерпевшего.

По версии следствия, 17 декабря 2025 года в квартире дома на улице Речная в городе Архангельске подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений нанес удары руками по голове и телу 68-летнему отцу, от которых тот через непродолжительное время скончался на месте происшествия.

  После совершения преступления подозреваемый попытался скрыться и  выехал в другой регион, однако был задержан сотрудниками уголовного розыска УМВД России по городу Архангельску.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы, допрашиваются свидетели. В ходе следствия также будет дана оценка действиям либо бездействию органов системы профилактики рецидивной преступности.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству следственным отделом по Соломбальскому округу города Архангельска регионального следственного управления СКР.

24 декабрь 08:54 | : Происшествия

