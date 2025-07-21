Два жителя Северодвинска забили насмерть соседа за беспробудное пьянство

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), по факту обнаружения в коммунальной квартире тела 34-летнего жителя города Северодвинска с травмой головы и следами побоев.

В ходе следственно- оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками полиции, по подозрению в совершении преступления задержаны два жителя Северодвинска в возрасте 37 и 47 лет.

Следствием установлено, что 3 сентября 2025 года в доме по улице Ломоносова в городе Северодвинске подозреваемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений нанесли удары руками и ногами по голове и телу соседу. От полученной в результате избиения травмы головы пострадавший скончался на месте преступления.

В ходе допросов подозреваемые пояснили следователю, что в процессе выяснения отношений руками и ногами избили 34-летнего потерпевшего, который должен был принять участие в ремонте общего коридора, но несколько дней употреблял спиртные напитки и отказался помочь.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанных меру пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству следственным отделом по городу Северодвинску регионального следственного управления СКР.

(фото с https://mirtesen.ru)