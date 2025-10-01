Жители Каргополя забили насмерть любителя дармовой выпивки

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении троих жителей города Каргополя в возрасте от 18 до 21 года, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, в ночь на 30 октября 2025 года на улице в городе Каргополе подозреваемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений избили руками и ногами 36-летнего мужчину. Через несколько дней пострадавший скончался в медицинском учреждении от полученной в результате избиения травмы головы.

После госпитализации пострадавший сообщил, что его избили после совместного употребления спиртных напитков трое мужчин, с которыми он познакомился в гостях у жителя Каргополя. В ходе следственно- оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками полиции, установлены и задержаны участники конфликта.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы.

Подследственные пояснили, что они применили физическую силу к потерпевшему, так как тот требовал приобрести для него спиртное.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству Няндомским межрайонным следственным отделом регионального следственного управления СКР.