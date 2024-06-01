Пьяные будни Архангельска: забили насмерть и отнесли в туалет

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

В ходе следственно- оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками полиции, по подозрению в совершении преступления задержаны ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности за преступления против собственности 29-ти и 30-летний знакомые потерпевшего.

Следствием установлено, что в ночь на 20 июня 2024 года в квартире деревянного дома по улице Терехина в городе Архангельске подозреваемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений, в ходе конфликта нанесли удары руками, ногами и табуретом по голове и телу 38-летнему мужчине. От полученных в результате избиения травм пострадавший скончался на месте преступления. Подозреваемые с целью сокрытия следов преступления оттащили тело мужчины в общий туалет указанного дома.

В ходе допросов один из подозреваемых признал свою вину и пояснил следователю, что в процессе употребления спиртных напитков между его другом и потерпевшим произошел конфликт, так как потерпевший оказывал знаки внимания хозяйке жилища, с которой встречался его друг. В связи с тем, что они находились в состоянии сильного алкогольного опьянения, то избили потерпевшего.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанных меру пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству следственным отделом по Соломбальскому округу города Архангельска Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.