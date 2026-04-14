В Архангельской области зафиксирована пандемия похищения велосипедов

За прошедшую неделю на территории Архангельской области зарегистрировано 11 фактов хищений велосипедов.

Так, 12 июня в полицию города Архангельска поступило заявление от 39-летней местной жительницы. Женщина рассказала, что оставила свой велосипед в подъезде дома, расположенного по улице Школьная, не пристегнув противоугонным устройством.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали предполагаемого злоумышленника. Им оказался нигде не работающий 52-летний местный житель. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.

По информации оперативников, мужчина зашел в подъезд, на лестничной площадке увидел оставленный без присмотра и не пристегнутый противоугонным устройством велосипед. Воспользовавшись моментом, он забрал байк и продал его на улице случайному прохожему.

Похищенный велосипед изъят и будет возвращен владельцу.

В этот же день в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Котласский» с сообщением о хищении из подъезда велосипеда обратился 43‑летний мужчина.

Полицейские установили и задержали предполагаемого злоумышленника. Им оказался сосед заявителя – 51‑летний неработающий мужчина, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Подозреваемый дал признательные показания и рассказал, что продал похищенный велосипед в комиссионный магазин за две тысячи рублей.

Двухколёсный транспорт изъяли у скупщиков и вернули владельцу.

По всем фактам хищений возбуждены уголовные дела. Ведется дознание.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой более ответственно относиться к хранению личного имущества! Не следует оставлять двухколесные транспортные средства в местах общего доступа. Если возникла такая необходимость, используйте надежное противоугонное устройство, которое невозможно разорвать или разрушить бытовым инструментом.