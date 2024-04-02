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В Архангельске задержан опытный угонщик велосипедов

В полицию Архангельска обратилась местная жительница. Она сообщила, что хранила свой велосипед в подъезде, и утром транспортного средства на указанном месте не оказалось.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого. Им оказался архангелогородец 1985 года рождения. Мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе за имущественные преступления.

По имеющейся информации подозреваемый зашел в подъезд погреться, заметил велосипед и решил на нем добраться до дома. Транспортное средство было ненадежно закреплено тросом к другому байку. Злоумышленнику не составило труда снять противоугонное устройство и похитить велосипед.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Ведется следствие.

Велосипед изъят и вскоре будет возвращен владелице.

 

24 апрель 14:15 | : Происшествия

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