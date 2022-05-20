В Архангельске задержан еще один серийный вор велосипедов

Сотрудниками отдела полиции № 5 (по обслуживанию Соломбальского, Северного и Маймаксанского округов) УМВД России по городу Архангельску задержан местный житель 1982 года рождения, который подозревается в совершении нескольких краж велосипедов. Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за имущественные преступления.
Так, 7 августа в полицию с заявлением обратился 44-летний архангелогородец, который сообщил, что из подъезда дома, расположенного на улице Буденного, неизвестный похитил велосипед. Еще четыре аналогичные кражи велотранспорта произошли в Маймаксанском округе в период с 13 по 29 июля текущего года. Во всех случаях транспортные средства не были пристегнуты специальным противоугонным устройством и оставлены в местах общего пользования.
Четыре велосипеда злоумышленник успел продать прохожим на улице.
Один похищенный байк возвращен владельцу. Мужчина поблагодарил стражей порядка и пообещал впредь не оставлять свой велосипед в общественных местах не пристегнутым.
По фактам краж возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.