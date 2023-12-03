В Архангельске задержан велосипедный клептоман

В органы внутренних дел региона продолжают поступать заявления о хищении велосипедов. Несмотря на многочисленные предупреждения, в ожидании нового велосезона граждане хранят свои двухколесные транспортные средства в местах общего доступа, даже не пристегнув их противоугонными устройствами.

Так, в полицию Архангельска с заявлением о хищении велосипеда обратилась жительница многоэтажного дома в округе Майская Горка.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления был установлен и доставлен в отдел полиции нигде не работающий 34-летний житель Маймаксанского округа. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за кражи.

По имеющейся информации, мужчина зашел в подъезд, дверь которого была открыта. Поднявшись на девятый этаж, заметил на площадке велосипед, который не был пристегнут специальным противоугонным устройством. Убедившись, что его никто не видит, злоумышленник похитил транспортное средство и скрылся.

У сотрудников полиции есть основания полагать, что подозреваемый причастен к целой серии аналогичных преступлений, совершенных в разных округах города Архангельска. В частности, к хищению велосипеда из многоквартирного дома на улице Выучейского. Там двухколесное транспортное средство также хранилось в месте общего доступа и не было пристегнуто специальным противоугонным устройством.

По всем фактам краж возбуждены уголовные дела, ведется дознание. Поиск похищенного имущества продолжается.