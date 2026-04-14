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Жуткая мамаша из Пинеги истязала крошечку дочку

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 34-летней жительницы Пинежского района в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии), ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

 По версии следствия, с сентября 2025 года по март 2026 года по месту жительства в Пинежском районе обвиняемая на почве личной неприязни к 4-летней дочери, используя малозначительные поводы, выражая недовольство ее поведением, систематически наносила потерпевшей побои, а также ненадлежащим образом выполняла родительские обязанности. 

 Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

 (фото с https://www.kirov.kp.ru

15 июнь 08:52 | : Происшествия

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