Жуткая мамаша из Пинеги истязала крошечку дочку

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 34-летней жительницы Пинежского района в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии), ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

По версии следствия, с сентября 2025 года по март 2026 года по месту жительства в Пинежском районе обвиняемая на почве личной неприязни к 4-летней дочери, используя малозначительные поводы, выражая недовольство ее поведением, систематически наносила потерпевшей побои, а также ненадлежащим образом выполняла родительские обязанности.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

(фото с https://www.kirov.kp.ru)