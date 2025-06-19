Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В глубинке Архангельской области мать-ехидна истязал крошку дочь

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 21-летней жительницы Верхнетоемского района в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним).

Следствием установлено, что с ноября 2024 года по апрель 2025 года по месту жительства в Верхнетоемском районе обвиняемая, выражая своё недовольство поведением и непослушанием, используя малозначительные поводы,  систематически наносила побои 2-летней дочери. 

О происходящем в семье стало известно после обращения обвиняемой в медицинское учреждение в связи с высокой температурой у дочери. Врач обратила внимание на множественные гематомы у ребенка, что послужило основанием для проверки семьи, состоявшей на профилактических учетах. 

В ходе допроса обвиняемая признала свою вину и пояснила следователю, что не справлялась с родительскими обязанностями. 

В настоящее время девочка проживает в семье опекунов, обвиняемая ограничена в родительских правах. 

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным  заключением  направлено в суд для рассмотрения по существу.

(фото с https://babiki.ru

14 август 11:19 | : Происшествия

Главные новости


Трамп ходит ферзём
Кто-то теряет…

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2025 (181)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)



Деньги


все материалы
«    Август 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20