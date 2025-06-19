В глубинке Архангельской области мать-ехидна истязал крошку дочь

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 21-летней жительницы Верхнетоемского района в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним).

Следствием установлено, что с ноября 2024 года по апрель 2025 года по месту жительства в Верхнетоемском районе обвиняемая, выражая своё недовольство поведением и непослушанием, используя малозначительные поводы, систематически наносила побои 2-летней дочери.

О происходящем в семье стало известно после обращения обвиняемой в медицинское учреждение в связи с высокой температурой у дочери. Врач обратила внимание на множественные гематомы у ребенка, что послужило основанием для проверки семьи, состоявшей на профилактических учетах.

В ходе допроса обвиняемая признала свою вину и пояснила следователю, что не справлялась с родительскими обязанностями.

В настоящее время девочка проживает в семье опекунов, обвиняемая ограничена в родительских правах.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

(фото с https://babiki.ru)