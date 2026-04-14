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Житель Коряжмы спас свой автомобиль расплатой с долгами

Житель Архангельской области оплатил долги на сумму свыше 240 тысяч рублей, чтобы вернуть машину.

            В отделении судебных приставов по г. Коряжме и Вилегодскому району находилось сводное исполнительное производство о взыскании с местного жителя задолженности на общую сумму свыше 240 тысяч рублей. Основную часть составляли долги перед бюджетом. 

            Сделав запросы в регистрирующие органы, судебный пристав установил, что в собственности у должника есть транспортное средство «Volkswagen» 2008 года выпуска. Мужчина длительное время уклонялся от встреч с сотрудниками органа принудительного исполнения, по адресу регистрации не проживал. Однако всё-таки явка на приём должника была обеспечена.  

            В результате, автомобиль неплательщика был арестован и изъят. Уже на следующий день задолженность была погашена в полном объеме. Также должнику пришлось оплатить почти 14,5 тысяч рублей исполнительского сбора.  После этого автомобиль возвращен владельцу.

(фото с https://hab.aif.ru

15 июнь 08:26 | : Происшествия

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