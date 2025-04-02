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Житель Холмогор спас любимый автоприцеп, рассчитавшись с долгами

Оплатив задолженность по налоговым платежам, житель Холмогорского района остался владельцем прицепа.

            Недоимки по налогам 43-летнего жителя Холмогорского района составляли 410 тысяч рублей. В добровольном порядке мужчина свои обязательства перед бюджетом исполнять не спешил. Исполнительный документ поступил в районное подразделение службы судебных приставов.

            После трудоустройства должника задолженность стала удерживаться из его заработной платы. Также, сделав запросы в соответствующие органы, судебный пристав установил, что должнику принадлежит прицеп 2019 года выпуска к легковому автомобилю.

            Сотрудник органа принудительного исполнения выехал по адресу проживания мужчины в один из населённых пунктов в 100 км от районного центра и, обнаружив прицеп, арестовал его. Владельцу была разъяснена процедура оценки и принудительной реализации арестованного имущества.

             Осознав, что в ближайшем будущем его ждёт расставание с прицепом, должник изыскал возможность оплатить остаток задолженности вместе с исполнительским сбором на общую сумму почти 355 тысяч рублей.

            Арест с имущества снят, исполнительное производство окончено.

 

14 май 13:59 | : Происшествия

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