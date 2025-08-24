В Архангельске у должника по налогам приставы арестовали автобус

Архангелогородец погасил 300-тысячную задолженность по налогам после ареста судебным приставом автобуса.

На исполнении в ОСП по Соломбальскому округу г. Архангельска находилось исполнительное производство о взыскании с жителя областного центра налоговой задолженности в размере 300 тысяч рублей.

В добровольном порядке долг погашен не был. Судебный пристав-исполнитель, сделав запросы в регистрирующие органы, установил, что должнику на праве собственности принадлежат легковой автомобиль «Renault Megane» 2007 года выпуска и микроавтобус «Mercedes Benz» 2013 года выпуска. В связи с тем, что местонахождение транспортных средств было неизвестно, движимое имущество объявили в розыск, наложив запрет на совершение регистрационных действий.

Информация о разыскиваемом транспорте должника была направлена в ГИБДД, что и помогло обнаружить одну из машин. Микроавтубус с пассажирами был остановлен на трассе и сопровожден до морского речного вокзала для высадки пассажиров. На место прибыли судебные приставы и вызванный водителем владелец-должник.

«Mercedes Benz» арестовали и оставили хозяину на ответственное хранение без права пользования. В этот же день долг перед бюджетом был погашен в полном объёме.