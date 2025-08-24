Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельске у должника по налогам приставы арестовали автобус

Архангелогородец погасил 300-тысячную задолженность по налогам после ареста судебным приставом автобуса.

            На исполнении в ОСП по Соломбальскому округу г. Архангельска находилось исполнительное производство о взыскании с жителя областного центра налоговой задолженности в размере 300 тысяч рублей.

            В добровольном порядке долг погашен не был. Судебный пристав-исполнитель, сделав запросы в регистрирующие органы, установил, что должнику на праве собственности принадлежат легковой автомобиль «Renault Megane» 2007 года выпуска и микроавтобус «Mercedes Benz» 2013 года выпуска. В связи с тем, что местонахождение транспортных средств было неизвестно, движимое имущество объявили в розыск, наложив запрет на совершение регистрационных действий.

            Информация о разыскиваемом транспорте должника была направлена в ГИБДД, что и помогло обнаружить одну из машин. Микроавтубус с пассажирами был остановлен на трассе и сопровожден до морского речного вокзала для высадки пассажиров. На место прибыли судебные приставы и вызванный водителем владелец-должник.

            «Mercedes Benz» арестовали и оставили хозяину на ответственное хранение без права пользования. В этот же день долг перед бюджетом был погашен в полном объёме.

06 октябрь 12:19 | : Происшествия

Главные новости


Так будет кинофестиваль?!
Пожиная плоды. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Октябрь 2025 (78)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)



Деньги


все материалы
«    Октябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20