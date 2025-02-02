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В Архангельске задержаны наркокурьеры с крупной партией "дряни"

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков областного УМВД около одного из домов на улице Ильича по подозрению в совершении наркопреступления задержаны трое местных жителей.

Мужчины были доставлены в отдел полиции, где при личном досмотре у одного из задержанных полицейские изъяли три свертка с порошкообразным веществом. Согласно заключению специалиста Экспертно-криминалистического центра областного УМВД, изъятое признано наркотическим средством в крупном размере.

По информации оперативников, злоумышленники работали на теневой интернет-магазин в качестве курьеров. Наркотики они планировали сбыть на территории областного центра путем оборудования тайников с закладками.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом «г» части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Ведется следствие.

 

18 февраль 16:58 | : Происшествия

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