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Житель Калининграда решил подработать в Архангельске курьером у мошенников

Прокуратура Архангельской области и автономного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Калининградской области, обвиняемого в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой).

Установлено, что в июле 2025 года обвиняемый решил подзаработать и  через «Интернет» вступил в качестве курьера в состав организованной группы, сформированной для обмана граждан, проживающих на территории Российской Федерации.  Участники группы с августа 2024 года по 11 сентября 2025 года под видом представителей сотовых компаний, сотрудников финансовых учреждений, а также правоохранительных органов осуществляли звонки гражданам, пугая потерпевших подозрением в спонсировании вооруженных сил Украины. 

Под угрозой проведения в жилищах граждан обысков с последующим изъятием принадлежащих им денежных средств, они склоняли последних передавать их «курьеру» для перевода на «безопасные» банковские счета.

На уловку мошенников попались жители городов Севастополя, Петропавловск-Камчатский и Архангельска, которые доверившись преступникам, передали курьеру свои накопления свыше 8 млн рублей.  

Обвиняемый признал вину лишь в хищении денежных средств, принадлежащих жительнице г. Архангельска, так как был задержан непосредственно после совершения преступления. 

Санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Октябрьский районный суд г. Архангельска.

Прокуратура области и автономного округа призывает граждан не верить мошенникам, так как сотрудники правоохранительных органов не проводят следственных действий по телефону и тем более не предлагают перевести денежные средства на «безопасные» банковские счета.

Если вдруг Вы стали жертвой мошенников незамедлительно сообщите
 об этом в полицию. Своевременное обращение дает возможность правоохранительным органам задержать преступника с похищенным имуществом. 

09 июнь 08:42 | : Происшествия

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