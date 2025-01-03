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Молодой житель Котласа совершил 77 преступлений

Котласским межрайонным прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 23-летнего жителя г.Котласа, обвиняемого в совершении 77 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств организованной группой (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ), а также по ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления).

Установлено, что обвиняемый с 1 февраля до 18 октября 2024 года, действуя в составе организованной группы, извлекал наркотические средства из тайников «закладок», которые фасовал и размещал на территории Котласа в тайники для последующего бесконтактного сбыта конечным приобретателям. 

Незаконный доход, полученный им в криптовалюте в качестве вознаграждения, легализован на сумму более 2 млн рублей и перечислен на банковский счет обвиняемого и иных лиц.

Обвиняемый вину  в совершении преступлений признал.

Уголовное дело направлено в Котласский городской суд для рассмотрения по существу. 

27 январь 11:24 | : Происшествия

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