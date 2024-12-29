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Гости из Самары пугали пенсионеров Поморья обвинениями в госизмене

Прокуратура Архангельской области и автономного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей Самарской области. Они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

По версии следствия в начале апреля 2024 года обвиняемые решили поправить свое материальное положение и, используя сеть «Интернет», а также мессенджеры вступили в группу, сформированную для обмана граждан, члены которой под видом сотрудников правоохранительных органов осуществляли звонки, пугая потерпевших подозрением в государственной измене.

88-летняя жительница Архангельска, которая под напором ежечасно звонивших ей якобы сотрудников ФСБ, обвиняющих ее в измене Родине и пугающих проведением обысков, передала обвиняемым, выступающим в роли «курьеров», все имеющиеся у нее ювелирные украшения и денежные средства на общую сумму более 17 млн рублей.

Один из обвиняемых вину признал, второй                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            отрицает.

На имущество обвиняемых наложен арест. 

После вручения обвиняемым копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Соломбальский районный суд города Архангельска.

 

21 январь 09:42 | : Скандалы

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